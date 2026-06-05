Come vedere Arnaldi-Cobolli in streaming dall'estero (Roland Garros)

Nel tardo pomeriggio di venerdì a Parigi Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si affronteranno nella semifinale tutta italiana del Roland Garros, contendosi dunque un posto nella finale di domenica contro il tedesco Alexander Zverev o il ceco Jakub Mensik. L’incontro sarà trasmesso in chiaro sul Nove a partire dalle ore 19:00.
Per chi invece si trova all’estero ci sarà bisogno di una VPN, servizio essenziale per superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming quando ci si trova al di fuori del proprio Paese di residenza. Con una VPN, infatti, è possibile collegarsi senza restrizioni alla sezione streaming del sito nove.tv, così da godersi quello che si preannuncia un derby spettacolare.
Nella scelta della VPN un ruolo centrale deve poi averlo la velocità di connessione, elemento indispensabile per la fruizione di un evento sportivo in diretta di questa portata. Tra i servizi di riferimento in termini di velocità vi è NordVPN, i cui piani della durata di due anni sono in offerta proprio in questi giorni a partire da 2,88 euro al mese, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo.
I passaggi da seguire dopo aver scelto la VPN
Una volta presa la decisione sulla VPN da utilizzare, si dovrà procedere con il download dell’app sul dispositivo dove si intende guardare la partita tra Arnaldi e Cobolli del Roland Garros. Completato anche questo passaggio occorre effettuare l’accesso con le credenziali rilasciate al momento della sottoscrizione dell’account, quindi selezionare un server VPN posizionato in Italia, in modo da far credere al provider di rete della nazione in cui ci si trova di essere in realtà connessi dal proprio Paese.
Così facendo il blocco geografico che impedisce la visione dello streaming di nove.tv cadrà in automatico, garantendo una visione senza intoppi dell’attesissima semifinale di questa sera tra i due azzurri a Parigi.