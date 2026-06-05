 VPN illimitata al miglior prezzo con l'offerta di giugno 2026 di NordVPN
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VPN illimitata al miglior prezzo con l'offerta di giugno 2026 di NordVPN

Con l'offerta di giugno 2026 è possibile accedere a NordVPN con un prezzo davvero conveniente: ecco perché è la VPN da scegliere oggi.
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Con l'offerta di giugno 2026 è possibile accedere a NordVPN con un prezzo davvero conveniente: ecco perché è la VPN da scegliere oggi.
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Per iniziare a usare una nuova VPN illimitata è possibile scegliere NordVPN. Il servizio ha tutte le carte in regola per poter essere considerato come la soluzione giusta da tutti gli utenti che hanno bisogno  di un accesso a Internet protetto dalla crittografia e con la possibilità di aggirare blocchi geografici durante la navigazione.

Grazie alla promozione in corso, sfruttando il codice BLAZE4MO, è possibile iniziare a usare NordVPN con un prezzo ridotto del 77%. La promozione riguarda il piano di 2 anni con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Il costo mensile è ridotto a 2,88 euro e ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto.

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La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN si può puntare su una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio presenta la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro e illimitato anche quando si sta utilizzando una connessione non privata.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente durante l’utilizzo della VPN stessa. Da segnalare anche la possibilità di accesso alla rete da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda.

NordVPN include un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e, quindi, permette agli utenti di poter spostare il proprio IP in un altro Paese, aggirando eventuali blocchi su base geografica. 

Per accedere alla promozione e attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese basta premere sul box qui di sotto. La promo prevede 30 giorni di garanzia di rimborso e garantisce l’uso della VPN per 28 mesi. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo.

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Pubblicato il 5 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
5 giu 2026
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