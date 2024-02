NordPass: l'app che gestisce le tue password

Un software Password Manager come NordPass è sicuramente un valido alleato che si affianca alla perfezione con una VPN. Proteggersi dagli attacchi del web è oggigiorno sempre più una priorità e non è solo una questione da nerd o da professionisti del settore. Oltre alla sicurezza quando ad esempio acquistiamo qualcosa ONLINE oppure ci connettiamo ad una rete wireless libera è necessario dotarsi anche di un applicativo per generare e salvare le nostre password.

Oltre al generatore di password sicure e robuste, questo applicativo è in grado di salvare i tuoi dati personali, come carte di credito, password e passkey, in un posto sicuro e soprattutto lontano da occhi indiscreti. Se hai il vizio di tenere sulla scrivania tutte le tue password senza alcuna sicurezza questa è sicuramente la soluzione che fa per te.

NordPass: i dettagli

Con questo Password Manager aumenti la tua produttività online. Infatti, quando in un sito è necessario inserire mail e password, NordPass lo fa al posto tuo senza che tu debba per forza ricordarti la password. Inoltre, viene generato un alert in tempo reale nel caso in cui si creassero situazioni spiacevoli come ad esempio le violazioni di dati che coinvolgono account, e-mail e carte di credito personali.

Questa soluzione non è soltanto efficace ma è anche semplice da usare e molto reattivo. Rispetto ai competitors, infatti, svolge tutte le funzioni in un batter d’occhio. Inoltre, è disponibile il piano gratuito a vita che prevede salvataggio e popolamento dei campi in automatico e l’opzione che memorizza password, carte di pagamento e passkey.

Esistono poi altri due piani, uno da 1,69 euro mensili ed un altro pensato per la famiglia, con delle funzioni molto interessanti. In tutti i casi c’è la possibilità di richiedere il rimborso in caso di non soddisfazione.

