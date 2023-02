NordPass Premium: sconti fino al 53% sul piano biennale

La gestione e protezione delle password è, al giorno d’oggi, una delle maggiori criticità online.

Per hacker e criminali informatici, queste informazioni riservate sono una preda ambita.

Dall’altra parte della barricata poi, molti utenti pigri utilizzano parole d’accesso facili da ricordare (e individuare), mettendo a rischio non solo social network e altri siti relativamente importanti, ma anche servizi di home banking e simili.

La soluzione più semplice per evitare rischi inutili è ricorrere a un password manager. Questi servizi infatti, permettono una gestione sicura delle parole d’accesso, evitando che le stesse cadano nelle mani sbagliate e, allo stesso tempo, che vengano dimenticate dal legittimo proprietario.

Quale servizio scegliere tra i tanti disponibili? Nordpass è uno dei nomi più apprezzati del settore e, vista l’attuale promozione, appare come una delle migliori scelte possibili.

Gestisci le password in sicurezza e senza stress grazie a Nordpass Premium

NordPass è uno strumento proposto dagli stessi produttori di NordVPN, marchio leader nel settore delle Virtual Private Network.

Forti dell’esperienza in tale nicchia, gli sviluppatori propongono al pubblico qualcosa che va ben oltre al classico gestore di password. Questo infatti, oltre alle parole d’accesso, riesce a gestire in maniera efficace anche i dati delle carte di credito, codice fiscale e altre informazioni delicate.

NordPass agisce generando password complesse, dunque molto difficili da individuare e poi le protegge rispetto a sguardi indiscreti. Per il contesto familiare o lavorativo poi, la funzione di condivisione sicura risulta un plus da non sottovalutare.

Attraverso un’utility apposita inoltre, NordPass agisce individuando eventuali furti di dati e segnalando il fatto al proprietario dell’account.

Andiamo dunque al sodo: la promozione di questo strumento permette di ottenere tutti i suoi vantaggi a un prezzo a dir poco interessante.

Grazie allo sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, è possibile godersi tutta la protezione di NordPass Premium per soli 1,99 euro al mese.

Le promozioni poi, se applicate al piano avanzato NordPass Family Premium, diventano ancora più interessanti. Per il piano biennale, per esempio, si parla del 53% di sconto per soli 2,79 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.