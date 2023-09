NordPass: proteggi password e credenziali con uno sconto del 43%

NordPass, il rinomato gestore di password, è qui per aiutarti a proteggere i tuoi preziosi dati digitali, e lo fa con uno sconto imperdibile del 43% sul suo piano Premium biennale.

La navigazione online è ormai diventata una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Dall’accesso alle email al controllo dei social media e alle operazioni bancarie online, affidiamo sempre di più la nostra vita digitale al mondo virtuale. Ma quanti di noi prendono realmente sul serio la protezione di questi account? Spesso, la debolezza delle password o l’abitudine di riutilizzare le stesse credenziali rappresentano gravi vulnerabilità per la nostra sicurezza digitale.

È qui che entra in gioco NordPass, il tuo alleato per la sicurezza online. Con un generatore di password complesse, autenticazione a più fattori e la possibilità di archiviare in modo illimitato le tue password, NordPass semplifica notevolmente la protezione dei tuoi dati più importanti. Le tue informazioni saranno al sicuro e protette da occhi indiscreti.

NordPass, prezzo dimezzato grazie alla promozione

La piattaforma NordPass ha lanciato un’offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire: uno sconto del 43% sul piano Premium biennale, che dimezza il prezzo originale di 71,76 euro a soli 40,56 euro all’anno per i primi due anni. Questo si traduce in appena 1,69 euro al mese per garantire la massima sicurezza online. È un’opportunità a tempo limitato che rende la sicurezza digitale accessibile a tutti.

Attivando NordPass Premium, otterrai accesso a una serie di funzionalità esclusive che renderanno la tua esperienza online ancora più sicura e conveniente. Puoi condividere le tue password in modo sicuro con chiunque, passare da un dispositivo all’altro senza dover effettuare nuovi accessi e utilizzare strumenti come “Salute Password” e “Data Breach Scanner” per garantire la sicurezza delle tue credenziali online.

Mantenere al sicuro la tua vita digitale non è mai stato così accessibile. Grazie all’offerta di NordPass, puoi ottenere il massimo della sicurezza digitale a poco più di metà prezzo. Ma ricorda, questa offerta è a tempo limitato: se sei interessato allo sconto, approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.