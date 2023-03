NordPass: questa tre opzioni lo rendono impenetrabile

NordPass è un gestore di password sviluppato dalla stessa azienda che ha creato il noto NordVPN: il suo obiettivo è la gestione completa, sicura e protetta di tutte le password e delle credenziali dell’utente all’interno di un vault digitale protetto. NordPass, inoltre, offre anche delle funzionalità aggiuntive esclusive del piano Premium – in offerta al 23% di sconto grazie a una speciale promozione in corso -, come il generatore di password complesse, la condivisione delle stesse in modo sicuro con familiari o colleghi di lavoro e il monitoraggio alla ricerca di violazioni dati sul web. Il suo punto di forza è proprio la sicurezza: NordPass si avvale di tecnologie d’avanguardia, garantendo la massima protezione dai rischi della rete.

Tre opzioni che rendono impenetrabile NordPass

NordPass utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20, considerato il futuro della crittografia. Questo algoritmo è stato implementato da un numero crescente di giganti tecnologici della Silicon Valley, tra cui Google e Cloudflare, per garantire connessioni veloci e sicure ai propri utenti. Grazie all’utilizzo di XChaCha20, NordPass può garantire un alto livello di sicurezza per le password dei propri utenti.

Ma non è tutto, perché la piattaforma utilizza l’autenticazione a più fattori (meglio nota come MFA, ovvero Multi-Factor Authentication) per proteggere efficacemente i dati dei suoi utenti, garantendo al tempo stesso un livello extra di sicurezza da attacchi informatici. In questo modo, oltre al nome utente e alla password, per accedere al proprio account sarà necessario inserire un’ulteriore credenziale. NordPass offre tre opzioni per l’MFA: applicazioni di autenticazione (come Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy e molte altre), chiavi di sicurezza e codici di backup.

L’MFA fornisce un ulteriore livello di sicurezza: se mai i criminali informatici dovessero ottenere l’ID e-mail del tuo account, non potrebbero comunque accedere al tuo vault perché mancherebbe loro il codice univoco fornito dall’applicazione di autenticazione. Anche se riuscissero a superare l’MFA, dovrebbero comunque conoscere la tua master password per sbloccare definitivamente il tuo vault. Ciò rende NordPass uno tra i password manager più sicuri in circolazione, a dir poco impenetrabile.

Come accedere alla nuova promozione NordPass

NordPass è il password manager più sicuro del settore e offre sia una versione gratuita che una versione Premium con funzionalità esclusive e molto utili. Con la versione gratuita, potrai archiviare un numero illimitato di password, sincronizzare i dati tra i tuoi dispositivi e salvare in modo sicuro le informazioni delle tue carte di credito e delle tue note.

Tuttavia, se vuoi ottenere il massimo da NordPass, ti consigliamo di scegliere la versione Premium. Con questa opzione, avrai accesso a funzionalità aggiuntive come la condivisione sicura delle password e il passaggio tra dispositivi senza dover effettuare un nuovo accesso ogni volta. Inoltre, avrai a disposizione strumenti di sicurezza avanzati come Salute Password, che ti aiuterà a identificare password deboli e vecchie, e Data Breach Scanner, che ti avviserà in caso di violazioni dei dati.

Ora, grazie alla promozione in corso, potrai ottenere uno sconto del 23% sul piano Premium se scegli di sottoscrivere un piano biennale al prezzo di soli 2,29 euro al mese. Non perdere questa occasione per avere la massima sicurezza online targata NordPass.

