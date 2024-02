NordPass: una soluzione sicura per password e passkey

NordPass si distingue come una soluzione completa per la gestione della vita digitale, offrendo sicurezza avanzata, facilità d’uso e una gamma di funzionalità adatte sia per utenti individuali che per aziende. Con NordPass, la gestione delle informazioni sensibili diventa semplice, sicura e efficiente.

Caratteristiche di NordPass

Generazione di password forti : NordPass consente di creare password complesse, incrementando la sicurezza degli account online.

: NordPass consente di creare password complesse, incrementando la sicurezza degli account online. Condivisione sicura delle password : Ideale per condividere informazioni sensibili con i colleghi, garantendo la massima sicurezza.

: Ideale per condividere informazioni sensibili con i colleghi, garantendo la massima sicurezza. Monitoraggio delle violazioni dei dati : Permette di scoprire se i propri dati sono stati compromessi, offrendo un ulteriore livello di protezione.

: Permette di scoprire se i propri dati sono stati compromessi, offrendo un ulteriore livello di protezione. Autocompilazione semplice e rapida : NordPass facilita l’accesso agli account con il riempimento automatico di form e dettagli di pagamento online.

: NordPass facilita l’accesso agli account con il riempimento automatico di form e dettagli di pagamento online. Gestione accessi aziendali : Con funzioni come il monitoraggio di violazioni e impostazioni aziendali, NordPass ottimizza la sicurezza e la produttività aziendale.

: Con funzioni come il monitoraggio di violazioni e impostazioni aziendali, NordPass ottimizza la sicurezza e la produttività aziendale. Sincronizzazione password: NordPass sincronizza in modo automatico le password su computer, tablet e smartphone. L’app NordPass è attualmente disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Innovazione e sicurezza

NordPass ora supporta le passkey, uno standard di autenticazione senza password che offre maggiore sicurezza e comodità rispetto alle password tradizionali. Inoltre, utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20 e la sua architettura a zero knowledge assicura che solo l’utente abbia accesso al Password vaut, la propria “cassaforte digitale” NordPass.

Piani e prezzi

NordPass offre vari piani, inclusi quelli personali, familiari, aziendali e per team, con una prova gratuita di 14 giorni per le aziende e una garanzia di rimborso di 30 giorni per gli utenti individuali. I piani aziendali includono impostazioni aziendali complete, dashboard di sicurezza, provisioning utente e gruppo, e supporto premium 24/7.

Per conoscere l’offerta completa di NordPass clicca qui.