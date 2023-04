NordVPN definisce le regole: addio pubblicità, banner e pop up

NordVPN è la scelta saggia per chi cerca ottimizzazione e sicurezza online. La tua connessione dati ti ringrazierà così come privacy e sicurezza. Proteggere i dati personali vuol dire anche mettere al sicuro la propria identità digitale e i propri risparmi depositati su conti correnti online e app di pagamento. Attivala al 63% di sconto con 3 mesi gratis e scopri cosa ha da offrirti in più.

Infatti, questa VPN include un eccellente ad-blocker che funziona perfettamente bloccando pubblicità, banner e pop up. Quando navighi online su una pagina web non ti stancano tutti quegli annunci pubblicitari? Che fastidio i banner che compaiono proprio mentre clicchi su un punto della pagina aprendo così una pagina promozionale che potrebbe anche nascondere pericolose minacce!

Con NordVPN puoi dire addio a tutto questo, sia su pagine web che su app. Threat Protection è una funzionalità inclusa in questa VPN che mette a disposizione un blocco efficace contro qualsiasi tipologia di annuncio pubblicitario. Quali sono i vantaggi di questa funzione tanto speciale?

NordVPN: il suo ad-blocker aumenta la velocità di navigazione e la sicurezza

Attivando NordVPN e mettendo in funzione Threat Protection avrai un sistema in grado di bloccare annunci pubblicitari, banner e pop up su siti web e app. I vantaggi sono due: maggiore velocità nella navigazione e più sicurezza mentre sei connesso online.

Infatti, nel primo caso i tempi di caricamento delle pagine web si riducono drasticamente guadagnando in velocità. Pensa alla mole di pubblicità, video e banner che si caricano insieme ai contenuti. Così invece otterrai tempi di risposta velocissimi e un’esperienza molto più pulita e ordinata.

Invece, nel secondo caso eviteremo potenziali pericoli e truffe. Questo perché a volte alcuni siti nascondono all’interno di pubblicità innocue minacce e attacchi malevoli come, ad esempio, pagine di phishing o keylogger pronti a rubare i nostri dati personali e dettagli bancari.

