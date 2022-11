NordVPN si aggiorna per gli utenti italiani con funzioni speciali

NordVPN ha annunciato un importante aggiornamento dell’app che include funzionalità speciali destinate agli utenti italiani. Una novità davvero interessante se si pensa che questa VPN è tra le migliori al mondo per sicurezza, ottimizzazione e privacy. Ecco cosa ha dichiarato in merito Cristian Gianni, Country Manager Italia dell’azienda:

Con questo aggiornamento, vogliamo che gli utenti italiani vivano la migliore esperienza possibile con tutte le nostre ultime funzionalità, incluso Meshnet. L’esigenza di soluzioni di sicurezza informatica facili da usare in Italia sta aumentando e siamo lieti di offrire il miglior servizio possibile.

Sapere che c'è un'attenzione particolare anche ad ogni singolo Paese, in questo caso l'Italia, rende ancora più apprezzato questo servizio. L'aggiornamento in questione riguarda l'app distribuita per Android, iOS, MacOS, Windows e anche Android TV.

NordVPN aggiunge l’italiano alle lingue disponibili

La prima grande novità introdotta da questo aggiornamento è la lingua italiana, aggiunta su NordVPN tra quelle già disponibili. In pratica, gli utenti italiani, dopo questo aggiornamento, potranno interagire con le funzionalità della sua applicazione nella loro lingua.

Questo agevolerà l’esperienza utente per chi non conosceva nemmeno una delle lingue precedentemente disponibili: inglese, tedesco, francese, spagnolo, giapponese e cinese. Un’ottima soluzione per utilizzare ancora meglio tutte le funzionalità di questa VPN che, con l’aggiornamento, sono aumentate.

Meshnet compatibile con Android TV e con la versione sideload di MacOS

Un’altra novità introdotta con questo aggiornamento è che la funzionalità Meshnet è ora compatibile con Android TV e con la versione sideload di MacOS. Grazie a questa opzione è possibile aggirare le limitazioni di internet. Ottima cosa per chi fruisce dei contenuti streaming, spesso limitati geograficamente senza una VPN. Vykintas Maknickas, product strategist presso l’azienda, ha spiegato:

L’espansione di Meshnet a più piattaforme rappresenta una pietra miliare nel rendere disponibili a livello globale l’accesso locale a Internet e la condivisione di file per se stessi, la propria famiglia e i propri amici.

Per utilizzare Meshnet devi aggiornare l'app di NordVPN.

