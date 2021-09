NordVPN: attiva ora il tuo VPN e risparmia il 72%

NordVPN, azienda leader nel mercato dei servizi di sicurezza internet, lancia sul mercato un'offerta difficile da ignorare: si tratta di uno sconto del 72% sul piano di abbonamento biennale e i primi tre mesi sono gratis!

L'occasione per il lancio di questa eccezionale offerta è il Mese Internazionale del VPN, che intende richiamare l'attenzione sulla necessità di reti sicure sulle quali navigare e basare la propria attività online.

L'offerta include l'accesso a oltre 5.500 server in tutto il mondo, la possibilità di connettere fino a sei dispositivi contemporaneamente per un solo account e una politica di non registrazione dei dati di navigazione.

NordVPN a 2,80 euro al mese: cosa include l'offerta

L'offerta di NordVPN è davvero interessante e comprende numerose funzioni. Grazie all'app che consente di utilizzare il servizio in maniera rapida e veloce è sufficiente infatti scegliere il server al quale connettersi e navigare in sicurezza. NordVPN è inoltre in grado di proteggere tutti i dispositivi di casa tua: dal tuo cellulare, al tablet passando per il tuo laptop, la smart tv e il router.

Con soli 2,80 euro al mese per i primi due anni avrai la possibilità di crittografare la tua attività on line e rendere sicuri i tuoi dati.

Cliccando su questo link puoi accedere all'offerta e pagare quindi 2,80 euro al mese con una spesa complessiva di soli 75,65 euro per i primi due anni di abbonamento anziché 274,32 euro.

NordVPN aggiunge a questa eccezionale offerta la possibilità di disdire l'abbonamento entro i primi 30 giorni con una garanzia soddisfatti o rimborsati