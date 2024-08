NordVPN cala di prezzo: solo 3,09 €/mese con la nuova offerta (-73%)

È il momento giusto per attivare NordVPN. La migliore VPN sul mercato è ora disponibile a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino al 73% scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso oltre a 3 mesi extra.

L’offerta in corso permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,09 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il box qui di sotto.

NordVPN è in offerta: è la VPN da attivare oggi

NordVPN è, da tempo, considerata come la migliore VPN sul mercato, grazie a un servizio completo, sicuro e veloce. Con l’offerta in corso, la VPN è disponibile con una connessione protetta dalla crittografia e una politica no log oltre che con la possibilità di utilizzare il servizio senza limiti di banda e con 10 dispositivi per account, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di accesso alla VPN anche da più dispositivi in contemporanea.

Con NordVPN, inoltre, c’è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di evitare facilmente i blocchi geografici all’accesso a un sito o a un qualsiasi servizio web scegliendo un server situato in un altro Paese. In questo modo, la VPN è utilizzabile, facilmente, sia per navigare in sicurezza, proteggendo la propria privacy, che per accedere a Internet senza dover fare i conti con blocchi e tracciamenti.

Con l’offerta in corso, NordVPN costa 3,09 euro al mese, puntando sul piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e 3 mesi extra. Ci sono anche le versioni Plus e Ultimate, che aggiungono bonus aggiuntivi come 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware, per un servizio ancora più completo. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.