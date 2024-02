NordVPN costa meno: sconto extra per la VPN illimitata (anche con 1 TB in cloud)

È il momento giusto per attivare una VPN: con la nuova promozione in corso in queste ore, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra su NordVPN. La migliore VPN sul mercato, infatti, è in promozione a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale. Con la nuova offerta flash, però, è previsto uno sconto extra (applicato automaticamente al carrello) che porta il costo della VPN a 3,79 euro al mese. La promozione è valida anche per la versione “completa” del servizio che, con 2 euro in più al mese, aggiunge 1 TB in cloud e il password manager. Per sfruttare l’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN.

Sconto extra su NordVPN: la VPN ora costa meno

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio VPN illimitato, sicuro e ricco di servizi. Tra le caratteristiche della VPN troviamo:

la crittografia del traffico dati per rendere sicure anche le connessioni pubbliche

per rendere sicure anche le connessioni pubbliche il sistema Threat Protection che rileva e blocca malware, tracker e pubblicità durante l’uso della VPN

che rileva e blocca malware, tracker e pubblicità durante l’uso della VPN una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento la possibilità di utilizzare la VPN su 6 dispositivi

un network composto da migliaia di server, per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese evitando i blocchi geografici

NordVPN è ora in sconto. Grazie alla promozione attuale (che include uno sconto extra del 5%) è possibile attivare la VPN:

al prezzo di 3,79 euro al mese

al prezzo di 5,79 euro al mese aggiungendo anche 1 TB in cloud e il Password Manager

L’offerta riguarda il piano biennale, con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni e fatturazione anticipata. Ci sono anche i piani mensili e annuali. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Una volta attivata la VPN, sarà possibile scaricare l’app su tutti i propri dispositivi.

