NordVPN è in offerta flash: fino a -71% e 50€ di Gift Card in regalo

È il momento di attivare NordVPN: la migliore VPN sul mercato è disponibile in offerta con una promo flash di sicuro interesse legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. La versione base della VPN ora costa 3,69 euro al mese e include una Gift Card da 10 euro da utilizzare per acquisti su store partner (c’è anche Amazon.).

Da notare anche la possibilità di puntare sul piano Ultimate, che costa 6,19 euro al mese e include 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Questa versione di NordVPN include anche una gift card da 50 euro in regalo. Tutte le versioni di NordVPN consentono di sfruttare una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Per verificare e attivare una delle offerte basta collegarsi al sito di NordVPN tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa, sicura e senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia e da una politica no log per un accesso a Internet senza tracciamento

e da una per un accesso a Internet senza tracciamento la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, distribuiti in tutto il mondo, per spostare il prorpio IP in un altro Paese e aggirare qualsiasi blocco geografico all’accesso a un sito web

distribuiti in tutto il mondo, per spostare il prorpio IP in un altro Paese e aggirare qualsiasi blocco geografico all’accesso a un sito web una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea

In questo momento, scegliere NordVPN conviene ancora di più. Grazie all’offerta in corso c’è la possibilità di ridurre il costo a 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. C’è anche una Gift Card da 10 euro in regalo. Con la versione Ultimate, inoltre, è possibile ottenere una Gift Card da 50 euro.

I dettagli completi sono disponibili di sotto.

NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.