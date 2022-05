NordVPN: la famosa VPN con lo sconto del 60%

Le Virtual Private Network sono strumenti indispensabili per chi naviga online.

Se sotto il punto di vista della sicurezza e della privacy rappresentano senza ombra di dubbio dei vantaggi consistenti, queste propongono anche altri vantaggi. Attraverso questi servizi è possibile, per esempio, accedere a siti e contenuti non accessibili da un determinato territorio e persino aggirare potenziali censure.

Ciò rende le VPN applicabili a svariati ambiti come lo streaming audiovisivo. Piattaforme come Netflix infatti, hanno librerie legate a uno specifico territorio. Per accedere legalmente a contenuti inediti in Italia e presenti solo nella libreria americana, ad esempio, una VPN è fondamentale.

Non tutti i servizi però sono così duttili: una Virtual Private Network, per essere utilizzabile in tutti i contesti, deve avere anche prestazione degne di nota. Il rischio, in caso contrario, è di ritrovarsi davanti a un film o una serie TV che si blocca continuamente, vista la linea intasata dal lavoro di filtro della VPN.

In questo contesto, NordVPN è una delle migliori soluzioni possibili sotto tutti i punti di vista.

NordVPN è la VPN più famosa al mondo: impossibile non approfittare dei recenti sconti

NordVPN è un’azienda con un’esperienza decennale alle spalle che si propone al pubblico mondiale forte della nuova tecnologia Threat Protection. Questa offre una protezione elevata rispetto a tracker e malware che affollano il web.

Le prestazioni elevate a livello di connessione si integrano perfettamente con la duttilità di questa VPN. Questa infatti, attraverso diverse app specifiche, è in grado di lavorare in ambiente Windows, macOS e Linux, ma anche su piattaforme mobile come Android e iOS.

Non solo: NordVPN si adatta anche alle console PlayStation, Nintendo Switch e a tanti altri ambienti di lavoro. Di fatto, con un singolo account, è possibile proteggere fino a 6 diversi dispositivi: una protezione totale per tutta la famiglia.

Di sorprendente vi è anche il prezzo: grazie allo sconto del 60% è possibile ottenere NordVPN, con abbonamento biennale, a soli 2,89 euro.

