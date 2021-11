NordVPN: in sconto del 72% con il Black Friday!

In occasione del Black Friday, NordVPN offre la sua soluzione per mantenere l'anonimato online con uno sconto spettacolare. Stiamo parlando del 72% in meno rispetto al prezzo di listino.

NordVPN è una VPN tra le più apprezzate dagli utenti sia per la sua stabilità sia per la velocità di navigazione offerta.

Nello specifico, per un periodo limitato di tempo è a vostra disposizione il piano della valenza di due anni a soli 2,80 euro mensili.

NordVPN Black Friday: sconto del 72% per due anni

NordVPN permette di navigare in totale anonimato su internet oltre a proteggere i nostri dati sensibili in siti non particolarmente sicuri o quando dobbiamo utilizzare delle reti Wi-Fi pubbliche. I server sono più di 5000 e sono dislocati in oltre 60 paesi del mondo. Inoltre, grazie alle VPN è possibile accedere a siti e piattaforme video senza restrizioni geografiche e utilizzare i servizi peer-to-peer in totale sicurezza.

la navigazione è protetta grazie alla crittografia AES a 256 bit con la possibilità di raddoppiare tale livello di sicurezza con l'opzione Double VPN. Inoltre, come tutte le VPN top di gamma anche questa di NordVPN possiede il Kill Switch che in pratica blocca la connessione ad internet in caso di disconnessione dal server. In più, è possibile scegliere le app da escludere dalla navigazione della VPN con lo Split Tunneling.

NordVPN offre il pieno supporto a tutti i protocolli, quindi i vari OpenVPN, IKEv2/IPSecn ed anche il proprietario NordLynx. Questo protocollo si basa su Wireguard è garantisce delle prestazioni più elevate.

La soluzione in questione è compatibile con Windows, Linux, smartphone Android, MacOs, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch e molti altri.

Costi ed altro

Grazie alla fantastica promo è possibile acquistare NordVPN a soli 2,80 euro al mese per ben due anni di abbonamento. Il piano può essere utilizzato su un numero massimo di 6 device.