NordVPN in sconto fino al 65% per 2 anni con 3 mesi extra GRATIS

Sul sito ufficiale di NordVPN è stata lanciata in queste ore la maxi offerta sul piano di 2 anni: sconto fino al 65% per 24 mesi più 3 mesi extra in regalo. Lo sconto più alto è sul piano Completo, ma sono previsto sconti superiori al 50% anche per i piani Standard e Plus. Su tutti i pacchetti è incluso il servizio VPN leader del settore, ritenuto dagli addetti ai lavori come il migliore sia sul fronte della velocità che della sicurezza.

NordVPN in sconto fino al 65% per 2 anni + 3 mesi extra gratis

NordVPN non è soltato una delle VPN più veloci del mercato, se non la più veloce, ma anche quella più sicura, grazie a un’infrastruttura all’avanguardia e a prova di hacker, ma anche per merito di funzionalità extra garantite su tutti i piani, anche quello più economico. Ci stiamo riferendo alla protezione anti-malware e al blocco sia delle pubblicità invasive che dei tracker contenuti nei siti web.

Il piano Standard è attivabile al prezzo di 3,79 euro, scontato del 54% rispetto a quello di listino, con 3 mesi extra in regalo. Come accennato qui sopra, in questo piano troviamo tutte le funzionalità base di NordVPN, dunque sia lo strumento anti-malware che il blocco degli annunci pubblicitari e dei tracker, oltre naturalmente alla VPN sicura e ad alta velocità.

Se vuoi ottenere anche un password manager e un tool che rileva in automatico eventuali violazioni dei dati delle tue carte di pagamento o degli indirizzi email, puoi sottoscrivere il piano Plus in offerta a 4,59 euro per 2 anni, per effetto del 56% di sconto di oggi.

C’è infine l’offerta all-in-one del piano Completo, proposto a soli 5,79 euro grazie al maxi sconto del 65%. Hai tutti i vantaggi dei piani Standard e Plus, oltre allo spazio di archiviazione cloud da 1TB e una crittografia dei file di nuova generazione per una maggiore sicurezza.

Approfitta ora dell’ultima offerta di NordVPN per beneficiare di uno sconto fino al 65% sul piano Completo di 2 anni e ottenere 3 mesi extra di servizio gratuiti.

