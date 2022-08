NordVPN aggiorna l'applicazione iOS per iPhone

Il team di NordVPN è costantemente al lavoro con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza impeccabile e sempre all’altezza delle aspettative. A testimoniarlo è il costante rilascio di aggiornamenti come quello che oggi interessa l’incarnazione iOS dell’applicazione ufficiale. Nulla di rivoluzionarlo, ma un’ennesima conferma di quanto appena scritto.

L’app iOS di NordVPN si aggiorna: le novità

Il software passa così alla versione 7.17.0. Per ottenerla non bisogna far altro che puntare in direzione della piattaforma App Store e dare il via al download dell’update, poi alla successiva fase di installazione. Per quanto riguarda le novità introdotte, facciamo riferimento a quanto riportato sulle pagine del blog ufficiale.

Guida alla risoluzione dei problemi: se dovessi riscontrare problemi di connessione alla VPN, ci sono alcuni trucchi che potrebbero aiutarti. Ora puoi provarli senza chiudere l’applicazione. La guida alla risoluzione dei problemi rende le soluzioni per migliorare la tua connessione a portata di mano.

Un po’ di amore extra per i tuoi occhi, grazie ai miglioramenti introdotti per la Dark Mode.

Il consiglio, come abbiamo avuto modo di approfondire in un recente articolo dedicato, è quello (se possibile) di evitare l’utilizzo di una VPN gratuita in favore di un’alternative premium, così da evitare qualsiasi potenziale rischio per la privacy. Considerando la natura del servizio, il cui obiettivo è proprio quello di mantenere al sicuro le informazioni sensibili e i dati personali, il gioco non vale decisamente la candela.

Chi è alla ricerca di una Virtual Private Network certificata e affidabile può puntare sull’abbonamento biennale a NordVPN in sconto del 68% e con tre mesi gratis grazie all’offerta di oggi. Include anche la funzionalità Threat Protection che tiene lontani malware e ogni altro tipo di codice maligno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.