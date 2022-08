NordVPN scende in campo con l'Atletico Madrid

NordVPN ha scelto di puntare ancora una volta sul mondo del calcio per continuare a far conoscere e crescere il proprio servizio, siglando questa volta una partnership con l’Atletico Madrid: è il nuovo sponsor dei colchoneros allenati da Diego Simeone. L’annuncio è giunto nei giorni scorsi, con il lancio di un’offerta dedicata.

I colchoneros dell’Atletico Madrid insieme a NordVPN

La tempistica dell’annuncio non è affatto casuale. Nel fine settimana ha infatti preso il via la nuova stagione de LaLiga, quale momento migliore? La squadra della capitale è inoltre uscita a testa alta dal confronto fuori casa con il Getafe, forte di un netto 0-3 (doppietta di Morata e gol di Griezmann) che lascia trapelare tutte le ambizioni per quest’anno. Riportiamo di seguito le parole di Íñigo Aznar, direttore commerciale del club spagnolo, contenute nel comunicato stampa dedicato alla stretta di mano.

Siamo lieti di aver NordVPN come partner del club. Crediamo nei brand impegnati per l’innovazione e la sicurezza, che non smettono mai di esplorare nuovi orizzonti. Un marchio come NordVPN condivide i valori con i quali il nostro club si identifica, partendo dall’impegno e dallo spirito combattivo, oltre all’ambizione di crescere a livello globale.

We're thrilled to announce that we're teaming up with @atletienglish @Atleti! NordVPN is a cybersecurity tool built for every day, and we'll be happy to secure Atletico fans' online life. pic.twitter.com/g5p3ihKe2P — NordVPN (@NordVPN) August 12, 2022

Come citato in apertura, non si tratta della prima partnership tra NordVPN e una squadra di calcio: è già accaduto lo stesso con la svedese Djurgarden e con gli scozzesi Rangers. Quella con l’Atletico Madrid può però essere ritenuta la più importante per il blasone del club.

Oggi è possibile sottoscrivere l’ abbonamento biennale al servizio con il 63% di sconto rispetto al listino. Oltre alla Virtual Private Network fa parte del pacchetto anche lo strumento Threat Protection che tiene lontani virus, malware e ogni altro tipo di minaccia informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.