Back to School: proteggi lo smartphone e i dati

Secondo un recente studio condotto da McAfee, una quota compresa tra il 76% e il 93% dei ragazzi utilizza regolarmente uno smartphone durante la giornata. La percentuale varia a seconda della fascia d’età e del paese, ma è in ogni caso molto elevata. Con tutta probabilità, non abbandoneranno il telefono nemmeno dopo essere tornati sui banchi con il Back to School ormai alle porte. Considerando la quantità, la natura e l’importanza dei dati gestiti attraverso questi dispositivi, è necessario garantire loro un adeguato livello di protezione.

Metti al sicuro lo smartphone in vista del Back to School

Le situazioni di potenziale pericolo sono molte e, purtroppo, ormai nascoste ovunque. Una di queste può essere innescata dall’accesso a risorse malevole incontrate online o dal download di file corrotti. Ancora, connettendosi a Internet da una rete WiFi pubblica (anche quella della scuola, se offerta) si può correre il rischio di sottoporre le informazioni e il traffico dati all’attenzione di occhi indiscreti, con conseguenze che non è difficile immaginare.

Un genitore può porvi rimedio anzitutto controllando che il sistema operativo e le applicazioni presenti nello smartphone siano sempre aggiornati, così da togliere di mezzo le vulnerabilità. Se non impostati, meglio attivare PIN, password o autenticazione biometrica per proteggere il dispositivo.

Anche un antivirus può risultare molto utile, intervenendo in caso di necessità per evitare guai che potrebbero costare cari, anche in termini di privacy. A tal proposito, oggi hai la possibilità di acquistare una licenza per McAfee Total Protection a meno di metà prezzo. Tra le funzionalità offerte, oltre all’antivirus premium che tiene lontano ogni tipo di codice maligno (ransomware inclusi) ci sono quelle dedicate alla gestione delle password, alla navigazione sicura e alla VPN. L’installazione può essere effettuata su cinque device Android, iOS, Windows e macOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.