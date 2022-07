La storia di McAfee in un documentario Netflix

La storia di John McAfee merita di essere raccontata. L’uomo che ha creato uno degli antivirus più conosciuti e utilizzati al mondo, è stato protagonista nell’ultima parentesi della sua vita di eventi e vicissitudini che sembrano tratte dalla sceneggiatura di una serie TV. Sarà possibile ripercorrerli con il documentario intitolato “Running with the Devil” in arrivo su Netflix.

Netflix: arriva il documentario su John McAfee

Venuto a mancare poco più di un anno fa all’età di 75 anni, durante la sua detenzione a Barcellona, il pioniere e imprenditore informatico si è volontariamente prestato alle riprese durante la sua latitanza tra il Belize e il Guatemala, fino alle Bahamas. Prodotto dallo studio britannico Curious Films, il contenuto è rimasto in lavorazione per ben 10 anni. Questo il primo trailer distribuito dalla piattaforma.

Il documentario “Running with the Devil” su John McAfee arriverà in streaming su Netflix il 24 agosto.

Le strade del fondatore e della sua azienda si sono divise nel 2011, con la cessione a Intel. Il chipmaker ha poi siglato un accordo nel 2017 con TPG Capital per la creazione di una joint venture in cui rientrava il brand. Al 2020 risale invece il debutto sul mercato azionario, mentre due anni più tardi la società è tornata a essere privata con l’operazione condotta da un gruppo di investitori guidato da Advent International Corporation. Dall’inizio del 2021 indirizza la propria offerta esclusivamente all’ambito consumer, in seguito alla vendita del business enterprise a un consorzio di cui fa parte Symphony Technology Group.

