In futuro l’attività di McAfee si concentrerà solo ed esclusivamente sulle soluzioni e sui prodotti destinati al mercato consumer. Oggi la società ha annunciato l’intenzione di cedere il business enterprise a un consorzio guidato dalla californiana Symphony Technology Group, la stessa che poco più di un anno fa ha già allungato le mani sulla divisione RSA di Dell.

Solo prodotti consumer nel futuro di McAfee

Il valore economico della trattativa è quantificato in 4 miliardi di dollari. La notizia ha immediatamente innescato un rialzo (+3%) nel valore del titolo MCFE sull’indice Nasdaq. Perché la stretta di mano possa essere finalizzata in modo definitivo sarà come sempre necessario passare dal via libera delle autorità. La previsione è quella di arrivare a conclusione entro l’anno. Riportiamo di seguito in forma tradotta un estratto dalla dichiarazione di Peter Leav, Presidente e CEO di McAfee.

Questa transazione consentirà a McAfee di concentrarsi solamente sul business consumer e accelerare la strategia per diventare leader nell’ambito della sicurezza personale.

Stando agli ultimi report sui risultati finanziari, il business enterprise dell’azienda ha generato entrate pari a 1,3 miliardi di dollari nel corso dell’anno fiscale 2020 grazie alla fornitura di soluzioni all’86% delle società presenti nell’elenco Fortune 100. Fondata nel 1987 da John McAfee, dal 2011 al 2017 è stata sotto il controllo di Intel.

Tra gli strumenti consumer messi a disposizione degli utenti ci sono anche Antivirus e Internet Security (rimandiamo alla nostra recensione per approfondimenti) oltre a un servizio VPN. I prodotti ad oggi presenti nel catalogo enterprise di McAfee, una volta passati sotto il controllo si Symphony Technology Group nei prossimi mesi, saranno oggetto di rebranding.