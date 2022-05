VPN e calcio: NordVPN è sponsor dei Rangers

NordVPN ha intenzione di far conoscere la propria offerta a un pubblico sempre più ampio. Con questo obiettivo, sta puntando sullo sport più seguito al mondo: il calcio. È di questi giorni la notizia di un accordo siglato con i Rangers, squadra di Glasgow che milita nella prima divisione scozzese e nelle coppe europee. Il servizio è diventato uno sponsor ufficiale dei Teddy Bears.

Le sue caratteristiche vanno dalla disponibilità di oltre 5.400 server distribuiti in tutto il mondo al blocco automatico dei malware. Il tutto è racchiuso in un pacchetto proposto a un prezzo molto basso, oggi ancora più accessibile grazie a uno sconto del 52%.

I Rangers scendono in campo con NordVPN

Non a caso, lo slogan scelto dalla squadra scozzese per annunciare questa nuova partnership è Nothing will break through our immense defence ovvero Nulla potrà sfondare la nostra immensa difesa . Al momento, il team è al secondo posto della Scottish Premiership. Si trova solo a pochi punti di distanza dai rivali di sempre del Celtic, con il derby tra le due giocato la scorsa domenica e concluso in parità.

Quello siglato con i Rangers di Glasgow non è il primo accordo di sponsorizzazione che lega NordVPN al mondo del calcio. Solo poche settimane fa è stata ufficializzata la stretta di mano tra la società e la squadra svedese del Djurgarden di Stoccolma, mentre risale al 2018 l’avvio della collaborazione con il Liverpool.

Scegliere una Virtual Private Network di tipo premium significa poter contare su un servizio certificato e sulla completa tutela della privacy. Le alternative gratuite non mancano, ma in molti casi generano utili proprio dalla raccolta ed eventualmente dalla cessione delle informazioni relative agli utenti.

Meglio affidarsi a una soluzione sicura come quella proposta da NordVPN, oggi in sconto a meno di metà prezzo per chi sottoscrive un abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.