NordVPN per il calcio: in campo con il Djurgarden

Campione di Svezia per dodici volte, l’ultima nel 2019, il Djurgarden è la squadra scelta da NordVPN per promuovere il proprio servizio tra gli appassionati di calcio. Si fa così sempre più stretto il rapporto tra i big della tecnologia e quello dello sport più seguito al mondo. In questo modo, l’attenzione dei tifosi sarà guidata verso un’ offerta tutta dedicata a privacy online e cybersecurity.

Il Djurgarden scende in campo con NordVPN

Come si legge nel post che annuncia la stretta di mano Questa partnership aumenterà la consapevolezza a proposito della sicurezza informatica, tra i tifosi del club in tutto il mondo . Il riferimento al concetto di sicurezza informatica a tutto tondo è più che lecito, considerando la recente inclusione dello strumento Threath Protection nel pacchetto. Si tratta di un sistema che va a completare la suite, già piuttosto ricca, bloccando in modo automatico malware, tracker e annunci pubblicitari.

Tung förlust borta mot Mjällby med 1-0 📝 https://t.co/fHvYMKier0 pic.twitter.com/AUyCmAWIsY — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) April 10, 2022

Al momento, il Djurgarden naviga a metà classifica nella prima divisione svedese Allsvenskan. C’è però da considerare che il campionato ha appena preso il via, con due sole giornate andate in archivio. Chissà che il nuovo accordo non possa portar bene alla formazione di Stoccolma, impegnata domani in casa nel match contro il Norrkoping.

Il mondo del calcio è sempre più considerato come una vetrina di rilievo per chi propone soluzioni legati all’ambito online. Lo abbiamo visto prima con le grandi piattaforme del settore Fintech, ormai onnipresenti sui rettangolo di gioco per promuovere criptovalute altri asset digitali. Per rendersene conto è sufficiente assistere a una qualsiasi partita: loghi e brand legati a criptovalute e token sono ovunque. Ora tocca alla regina delle Virtual Private Network: il servizio messo a disposizione da NordVPN non si limita a celare il proprio indirizzo IP durante la navigazione, implementando decine di funzionalità avanzate a tutela di privacy e dati per soddisfare anche i più esigenti.

