VPN in Russia: ampio utilizzo anche al Cremlino

Negli ultimi giorni, si è parlato molto delle restrizioni imposte dal governo russo per quanto concerne l’utilizzo di VPN nel paese. A quanto pare però, le Virtual Private Network, trovano ampio uso non solo in Russia ma anche nello stesso Cremlino.

Secondo quanto affermato dal sito di informazione statunitense Business Insider, lo stesso portavoce del presidente Vladimir Putin, ovvero Dmitry Peskov, avrebbe confermato ampio utilizzo di VPN nel contesto del governo russo.

A quanto pare, durante un’intervista alla rete televisiva Belarus-1, Peskov avrebbe ammesso che questi strumenti sono di uso comune al Cremlino, essendo utili per poter attingere alle notizie provenienti dall’estero.

Nonostante le mosse atte al contrasto di servizi di questo genere, non esiste infatti una legge che vieta questo tipo di servizio esplicitamente, tanto che lo stesso portavoce avrebbe affermato senza problemi di utilizzare abitualmente una VPN.

VPN in Russia: anche in occidente l’utilizzo di questi servizi è sempre più utile

Credere che l’utilizzo di una VPN sia utile solo ai cittadini russi però, è un grave errore.

Anche in occidente infatti esistono diversi pericoli alla privacy di chi naviga abitualmente in rete: si spazia dagli hacker ai virus, senza considerare aziende pubblicitarie moleste e persino enti governativi un po’ troppo curiosi.

