NordVPN con Threat Protection: oltre la VPN

Oltre la Virtual Private Network: ora NordVPN è una suite completa per la cybersecurity, grazie all’introduzione di Threat Protection. Una novità che protegge gli utenti, i loro dati e la loro privacy da ogni tipo di minaccia informatica. Cosa rende il tutto ancora più conveniente? Il fatto che, nonostante un pacchetto sempre più ricco, il prezzo non abbia subito ritocchi verso l’alto. Anzi, l’abbonamento biennale è in sconto del 71% per il decimo compleanno del servizio.

Threat Protection, la novità di NordVPN

Abilitare la funzionalità è molto semplice, basta il tocco di un pulsante nelle impostazioni dell’app. Così facendo, la tecnologia integrata monitora in tempo reale l’eventuale presenza di pericoli, neutralizzandoli in modo del tutto automatico. Al bando malware e tracker, così come gli annunci pubblicitari invasivi e i siti Web dannosi che rovinano l’esperienza di navigazione. Essendo inclusa nella sottoscrizione, non richiede alcuna spesa aggiuntiva.

C’è di più: Threat Protection agisce in ogni momento, anche quando non si è connessi a un server VPN. Questo permette di muoversi tra le risorse online in tutta tranquillità, potendo contare su un alleato affidabile che blocca qualsiasi pericolo, dai circuiti di advertising ficcanaso al codice malevolo ricevuto sotto forma di allegato nella casella di posta elettronica. È solo una delle tante caratteristiche offerte da quella che è ora a tutti gli effetti una suite completa per la cybersecurity.

Il team di NordVPN è costantemente al lavoro per migliorare gli strumenti integrati nel pacchetto. Da oggi, grazie a questa novità, la soluzione soddisfa ogni esigenza a 360 gradi, su tutti i dispositivi in circolazione. Dai computer Windows, macOS e Linux agli smartphone Android e iOS, senza dimenticare i tablet e persino i televisori a cui è connessa un Fire TV Stick.

Non si può non citare la semplicità di utilizzo come valore aggiuntivo. La sicurezza dev’essere accessibile, a tutti, anche a chi non ha competenze tecniche specifiche. La squadra del servizio VPN leader del mercato lo sa bene e punta proprio su questo aspetto per evolvere di continuo il servizio offerto. Threat Protection non è che l’ultimo tassello di un puzzle andato componendosi in 10 anni dal lancio, anche sulla base dei feedback ricevuti.