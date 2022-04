NordPass: sconto del 50% sul piano Premium

Tra i malware più diffusi ci sono quelli che cercano di rubare tutte le password memorizzate nel browser. Meglio quindi utilizzare un software dedicato che offre una maggiore protezione. Tra le migliori soluzioni sul mercato c’è sicuramente NordPass, sviluppata dalla stessa azienda di NordVPN. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per due anni al piano Premium con uno sconto del 50%.

NordPass: password protette con 2,19 euro/mese

NordPass è uno dei password manager più sicuri in assoluto. È ovviamente possibile salvare tutte le credenziali di login, ma il software consente anche l’archiviazione di altri dati personali, come i numeri della carte di credito. Specifiche funzionalità permettono di creare password robuste e uniche, identificare le password vulnerabili e verificare se i dati sono presenti in un database rubato.

Gli utenti possono sfruttare diversi tipi di protezione, come l’autenticazione a due fattori (anche tramite dispositivo fisico), l’autenticazione biometrica e la crittografia XChaCha20. Le password sono automaticamente sincronizzate su tutti i dispositivi (Windows, macOS, Linux, Android e iOS). Il piano Premium consente inoltre la condivisione sicura delle password e l’accesso di emergenza a familiari o amici fidati.

Sfruttando l’offerta attuale, l’abbonamento per due anni a NordPass Premium può essere sottoscritto a 2,19 euro/mese (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.