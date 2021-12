NordPass: autenticazione biometrica e sconto 70%

Anche se tutti i browser permettono di memorizzare le password è preferibile affidarsi a soluzioni dedicate che offrono una maggiore protezione contro i malware. Una di esse è NordPass, un password manager per Windows, macOS, Android e iOS, che recentemente ha esteso l'autenticazione biometrica a tutti i sistemi operativi. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento biennale con uno sconto del 70%.

NordPass: solo 1,32 euro/mese per due anni

Come altri password manager, anche NordPass richiede l'uso di una “master password” per proteggere l'archivio. Questa password deve essere piuttosto robusta per evitare che qualcuno possa indovinare la combinazione scelta. Inoltre deve essere unica, ovvero non utilizzata per altri servizi online. Esiste però un'alternativa altrettanto efficace: l'autenticazione biometrica. Finora era disponibile solo su Android e iOS. Dall'inizio del mese è stato aggiunto il supporto per Touch ID su macOS e Windows Hello su Windows.

Un ulteriore livello di sicurezza è rappresentato dall'autenticazione a due fattori con codice OTP, dispositivo Bluetooth o security key USB. Oltre alle password è possibile conservare altri dati, come quelli della carta di credito, in modo da sfruttare la funzionalità di compilazione automatica tramite le estensioni per Chrome, Firefox, Edge, Brave, Opera e Safari. Le informazioni sono protette dalla crittografia XChaCha20.

Ovviamente tutte le operazioni vengono sincronizzate sui vari dispositivi. NordPass permette anche di generare password complesse, identificare quelle deboli, vecchie o riutilizzate e verificare se sono state divulgate online. È possibile inoltre condividere le password in modo sicuro e consentire l'accesso di emergenza a familiari o amici fidati.

Grazie all'offerta in corso, l'abbonamento per due anni è disponibile a 1,32 euro/mese + IVA (sconto del 70%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.