Protezione dati: consigli di ABI e Polizia di Stato

ABI e Polizia di Stato hanno pubblicato un vademecum che fornisce agli utenti 12 consigli per proteggere i dati personali. Viene inoltre spiegato cosa fare in caso di furto d’identità. Il documento, disponibile in PDF, è stato scritto con la collaborazione delle principali associazioni dei consumatori.

Consigli per proteggere i dati personali

Il furto d’identità si verifica quando un malintenzionato ruba i dati personali di una terza persona allo scopo di sostituirsi ad essa. La sottrazione delle informazioni avviene sempre più spesso mediante tecniche informatiche. Le conseguenze per la vittima possono essere molto gravi, non solo dal punto di vista economico (accesso al conto bancario), ma anche penale (attività illecite). Il vademecum di ABI e Polizia di Stato elenca 12 accorgimenti da seguire per evitare rischi: