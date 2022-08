VPN e assistenza: qual è il migliore servizio lato supporto?

Per un utente che ha dimestichezza con la tecnologia, l’utilizzo di una VPN non è un grande problema.

Che si tratti di app mobile o di estensione per browser, l’utilizzo di questi strumenti è agevole per chi ha a che fare spesso con computer, smartphone e piattaforme simili. Per chi invece non ha manualità in questo settore, la situazione cambia radicalmente.

L’assistenza, sia per quanto concerne la gestione del relativo software che per eventuali problemi, può risultare essenziale. Tale parametro, in molti casi, può essere determinante in fase di scelta di un provider rispetto a un altro.

A livello pratico, VPN e assistenza sono due fattori che vanno di pari passo. Un servizio scadente infatti, risponde solo tramite mail e con lunghi tempi d’attesa. Su quale servizio conviene dunque puntare per avere un supporto degno di tale nome?

L’assistenza delle VPN può essere importante anche in caso di problemi tecnici

Ovviamente, un’ottima assistenza, può non essere utile solo a chi non è esperto del settore. Problemi di connessione, con gli indirizzi IP o malfunzionamenti dell’app in uso, possono essere risolti contattando il supporto.

Questo di solito può agire tramite:

ticket

live chat

posta elettronica

con orari più o meno ampi a livello di operatività. In questo caso, per risparmiare tempo, alcune VPN propongono anche una lista di FAQ (Frequently Asked Question) che consente di dissipare eventuali dubbi in maniera ancora più immediata.

Anche se tante VPN offrono un servizio adeguato in tal senso, IPVanish è considerata una di quelle che si prende maggiormente cura dei propri clienti.

Questa, oltre a una lista FAQ completa ed esaustiva, propone la possibilità di effettuare richieste di assistenza sia via form, sia attraverso chat live, con una risposta pressoché immediata. L’assistenza infatti, è disponibile 24 ore su 24.

Chiaramente questa è solo una delle tante caratteristiche di questa piattaforma che, di fatto, è da considerarsi di diritto tra le migliori VPN attualmente in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.