NordVPN: la migliore VPN ora a prezzo scontato e con 3 mesi gratis

NordVPN si conferma un punto di riferimento assoluto per il settore delle VPN, tanto da poter essere considerata da molti come la migliore VPN sul mercato. Nonostante questo ruolo di primo piano, sia in termini di qualità del servizio che di diffusione, NordVPN continua ad essere una delle più convenienti sul mercato. La conferma arriva dalla nuova offerta disponibile in questo momento.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono NordVPN, infatti, è ora possibile ottenere uno sconto del 63% andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta in questione porta la spesa mensile a 3,29 euro (per una spesa complessiva di circa 88 euro). Da notare la possibilità di puntare sul piano Plus, con Password Manager incluso, a 4,49 euro e sul piano Completo, con in aggiunta anche 1 TB di spazio in cloud con la protezione della crittografia, a 5,99 euro al mese.

Tutte le proposte sono accessibili tramite il sito di NordVPN. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo limitato, è possibile utilizzare il link qui di sotto.

NordVPN: prezzo scontato fino a 3,29 euro al mese con la nuova offerta

La promozione lanciata da NordVPN prevede un risparmio massimo del 63% per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Le opzioni tra cui scegliere sono:

Standard a 3,29 euro al mese Plus (con Password Manager incluso) a 4,49 euro al mese Completo (con Password Manager e 1 TB in cloud) a 5,99 euro al mese

Tutte e tre le offerte prevedono la fatturazione anticipata (da 88 euro al mese + IVA, pagabili in 3 rate con PayPal) e garantiscono l’accesso alla VPN e ai servizi collegati proposti da NordVPN per 27 mesi. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto:

Con NordVPN è possibile beneficiare di:

connessione illimitata , senza riduzioni della larghezza di banda

, senza riduzioni della larghezza di banda protezione della crittografia A-256 e politica No Log

e sistema anti-malware che blocca in automatico tutto il software malevolo

che blocca in automatico tutto il software malevolo accesso da 6 dispositivi con un unico account , anche in contemporanea

, anche in contemporanea procedura di configurazione semplificata e app disponibili su tutte le piattaforme

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.