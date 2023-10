NordVPN ora costa meno: bastano 3,19 €/mese

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento del settore delle VPN: da molti, infatti, viene considerata come la migliore VPN sia per la qualità del servizio che per la sua convenienza (il rapporto qualità/prezzo è effettivamente al top del mercato). Uno dei punti di forza di NordVPN è il piano Completo.

In un unico abbonamento, infatti, NordVPN include la VPN illimitata, il Password Manager multi-piattaforma e la possibilità di utilizzare 1 TB in cloud, a cui accedere da qualsiasi dispositivo tramite le app dedicate. Il servizio di cloud storage proposto da NordVPN, come la VPN, è protetto dalla crittografia.

NordVPN costa 3,19 euro al mese ma per il piano Completo bastano appena 2 euro in più ogni mese. Il costo è, quindi, di 5,19 euro al mese. Per ridurre al minimo la spesa è necessario attivare il piano biennale di NordVPN che prevede anche 3 mesi gratis extra, per un abbonamento di 27 mesi.

L’offerta è attivabile tramite il link riportato qui di sotto.

Cosa include e quanto costa il piano Completo di NordVPN

NordVPN è una VPN illimitata che mette a disposizione dei suoi utenti:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log che azzera il tracciamento

un network di oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo, per aggirare le censure online senza problemi

la possibilità di accedere alla VPN da 6 dispositivi differenti e da tutti i principali sistemi operativi

Il costo della VPN è di 3,19 euro al mese con il piano biennale. Aggiungendo 2 euro in più ogni mese è possibile scegliere il piano Completo con 1 TB in cloud e il Password Manager multi-piattaforma che vanno ad arricchire i servizi a disposizione degli utenti.

L’offerta di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. C’è poi una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di provare la VPN ed eventualmente richiedere un rimborso della spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.