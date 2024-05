Promo flash per NordVPN: fino al -71% di sconto, con Gift Card in regalo (fino a 50€)

Se siete alla ricerca di una VPN illimitata a un ottimo prezzo, c’è oggi una nuova offerta flash di NordVPN. La migliore VPN sul mercato, infatti, è attivabile a prezzo scontato, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La promozione in corso garantisce uno sconto fino al 71% e la possibilità di ridurre il prezzo della VPN fino a 3,69 euro al mese. In più, NordVPN regala una Gift Card (utilizzabile anche su Amazon) con un importo di 10 euro che, aggiungendo alcuni servizi extra, può salire fino a 50 euro.

L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Cosa prevede l’offerta di NordVPN

NordVPN mette a disposizione un servizio VPN senza limiti con:

crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare, facilmente, i blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo per aggirare, facilmente, i blocchi geografici online utilizzo su 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea (in modo da poter dividere la spesa)

Grazie all’offerta in corso, relativa al piano biennale con 3 mesi extra, NordVPN è attivabile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese con l’aggiunta di una Gift Card da 10 euro da utilizzare su vari store online, come, ad esempio, Amazon.

C’è poi la possibilità di puntare sul piano Ultimate che costa 7,19 euro al mese e include:

una Gift Card da 50 euro

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

con la protezione della crittografia il sistema anti-malware

il password manager multi-piattaforma

Per scegliere e attivare la versione desiderata di NordVPN basta raggiungere il box qui di sotto. Le offerte di NordVPN prevedono una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni oltre alla fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate tramite PayPal per dilazionare la spesa per il servizio.