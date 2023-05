NordVPN: la PROMO SCOTTANTE ti sta aspettando

Attiva ora la promo scottante di NordVPN! In questo momento acquisti un Abbonamento VPN Biennale al 63% di sconto con 3 mesi extra in regalo. E se scegli il Piano Completo hai altri due regali inclusi nell’offerta.

NordPass, il password manager più amato di sempre che genera, conserva e gestisce credenziali di accesso e carte di credito in una cassaforte multidispositivo crittografata. NordLocker, il cloud da 1TB con crittografia end-to-end per proteggere tutti i tipi di file e tenerli a portata di mano in uno spazio sempre disponibile e a conoscenza zero. Niente male vero? E non ti abbiamo ancora detto tutte le funzionalità native incluse in questa speciale VPN che sta appassionando i più grandi esperti in cybersecurity di tutto il mondo.

Partiamo dal tunnel crittografato offerto con i suoi server che garantisce il completo anonimato durante la tua navigazione online. Grazie alla crittografia AES-256 bit ottieni la massima invisibilità durante ogni attività svolta connesso. Pagamenti online, Home Banking, accesso ai tuoi social e molto altro non saranno assolutamente rintracciabili.

NordVPN: 63% di sconto con 3 mesi extra gratis

Scegli NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis ed entra in un mondo ultra protetto dove la privacy regna sovrana. Adottando la politica No-Log, nemmeno questa VPN registra e conserva le tue informazioni in merito a cronologia di navigazione, dati personali, durata sessioni, larghezza di banda, server connessi e informazioni sensibili.

Threat Protection ti protegge anche dai tracker evitando qualsiasi attività di tracking nei tuoi confronti. Perciò aziende come Google, Apple, TikTok, Facebook e altre non potranno più profilarti commercialmente per poi proporti pubblicità e banner su misura in base alle tue preferenze. Addio anche a malware e trojan grazie al potente anti-malware incluso.

Hai visto quante funzionalità hai con NordVPN al 63% di sconto e 3 mesi extra? Pensa, ce ne sono molte altre che ti aspettano. Scoprile tutte sottoscrivendo il tuo Piano di Abbonamento ideale tra quelli disponibili alla pagina ufficiale di questa VPN. Metti al sicuro i tuoi dati e quelli delle persone che ami con un sistema efficace e potente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.