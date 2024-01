NordVPN: rafforza la tua sicurezza su Wi-Fi Pubblici

Grazie alle reti WiFi Pubbliche hai una connessione gratuita ovunque tu sia. Molto utili all’estero, possono far comodo anche quando ti trovi fuori casa. In Italia, ad esempio, esiste una rete di HotSpot in diversi Comuni accessibile a tutti gratuitamente. Non perdere questa e molte altre occasioni per navigare sempre in modo gratuito. Tuttavia è importantissimo rafforzare la tua sicurezza. Installa NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN avrai sempre un Indirizzo IP differente da quello reale. In questo modo niente e nessuno può risalire alla tua identità digitale, violando la tua privacy, quando navighi online soprattutto su WiFi Pubblici. Oltre a questo offre più di 5900 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo che ti permettono di cambiare anche la tua Posizione Virtuale creando così maggiore riservatezza quando sei online.

Questo offre un altro vantaggio: accedere a tutti i contenuti online disponibili solo in determinate aree geografiche. Pensa, se ti trovi all’estero puoi vedere i tuoi programmi preferiti dalle tue piattaforme di streaming in abbonamento. Inoltre, puoi anche vedere i contenuti streaming disponibili solo in certi Paesi. Niente male vero? Tutto questo solo grazie a NordVPN.

NordVPN: sicurezza al massimo grado con Threat Protection

Scegli NordVPN, oggi in offerta al 69% di sconto con 3 mesi extra gratis. Grazie a questa soluzione raggiungi il massimo grado di protezione sui tuoi dispositivi. Infatti, in un’unica app – compatibile con tutti i sistemi operativi esistenti – non solo hai una VPN potente e funzionale, ma ottieni Threat Protection. Questa nuova tecnologia integra tre funzionalità fantastiche:

anti-malware in grado di bloccare qualsiasi attacco malevolo proveniente da web, email e file;

in grado di bloccare qualsiasi attacco malevolo proveniente da web, email e file; anti-tracker in grado di fermare qualsiasi monitoraggio ai tuoi dati e preferenze da parte di tracker, aziende commerciali e cybercriminali;

in grado di fermare qualsiasi monitoraggio ai tuoi dati e preferenze da parte di tracker, aziende commerciali e cybercriminali; ad-blocker in grado di nascondere annunci pubblicitari, banner e pop-up in app e sul web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.