NordVPN: SCONTO FOLLE proprio ORA, scopri il link

Vuoi maggiore protezione sui tuoi dispositivi e una connessione senza limiti con il massimo dell’ottimizzazione? Allora attiva subito NordVPN, in questo momento a uno sconto folle. Infatti, l’abbonamento di due anni è in offerta al 68% di sconto, ma non è tutto. In pratica, scegliendo il Pacchetto Completo offerto da questa VPN, ottieni anche 3 regali:

3 mesi extra in regalo per aumentare a 27 mesi il tuo abbonamento senza costi aggiuntivi; NordPass per avere un password manager completo con crittografia end-to-end e app multidispositivo; NordLocker per avere uno spazio cloud da 1TB con conoscenza zero e app multidispositivo.

Quindi NordVPN è proprio in vena di promozioni, ma senza farti rinunciare a nulla. Attivando la sua app – compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi – ti assicuri una protezione totale contro qualsiasi minaccia attraverso quattro tecniche consolidate. Primo, crittografia AES 256 bit per tutte le informazioni in entrata e in uscita. Secondo, un anti-malware. Terzo, un anti-tracker. Infine, quarto, un ad-blocker.

NordVPN: oltre alla sicurezza hai anche tanta ottimizzazione

Scegli NordVPN al folle sconto del 68% e 3 regali inclusi. Oltre a tutta la sicurezza necessaria per una connessione protetta, ottieni anche un’ottimizzazione speciale su due livelli. Il primo riguarda la possibilità di accedere a tutti i contenuti del web senza alcun limite. In pratica, hai la possibilità di cambiare posizione virtuale per dire addio a censure e blocchi regionali. Utile per chi si trova in Paesi particolari o vuole semplicemente accedere a piattaforme streaming da o in altri Paesi.

Il secondo livello, invece, riguarda la qualità della tua connessione dati. Infatti, i suoi server garantiscono anche una connessione dati più veloce e stabile grazie alla loro larghezza di banda illimitata. Questo ti assicura uno streaming senza buffering, un gaming multiplayer online super reattivo e un trasferimento dati decisamente più prestante. Test reali hanno dimostrato che in alcune aree geografiche i suoi server hanno raggiunto velocità in download di oltre 6700 Mbps.

