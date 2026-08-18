NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta

La scelta di una nuova VPN diventa oggi più semplice: tra le tante opzioni disponibili sul mercato c’è, infatti, NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento), per un totale di 28 mesi di utilizzo.
L’offerta include anche un coupon per una eSIM con 3 GB gratis con Saily. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dal momento dell’attivazione.
Cosa prevede l’offerta di NordVPN
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:
- crittografia del traffico dati per una connessione protetta anche quando si utilizza una rete non privata
- politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente
- network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici grazie alla possibilità di cambiare indirizzo IP, selezionando un server situato in un altro Paese
- navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni
L’offerta in corso permette di sfruttare al meglio NordVPN, grazie a un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 4 messi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO. In aggiunta, come detto, c’è un coupon per ottenre 3 GB gratis per una eSIM Saily in modo da restare connessi all’estero.
Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.