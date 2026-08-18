 NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta
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NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta

Con NordVPN è possibile accedere a un'offerta da cogliere al volo: il piano da 28 mesi è in sconto e c'è in regalo una eSIM Saily con 3 GB gratis.
NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta
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Con NordVPN è possibile accedere a un'offerta da cogliere al volo: il piano da 28 mesi è in sconto e c'è in regalo una eSIM Saily con 3 GB gratis.
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La scelta di una nuova VPN diventa oggi più semplice: tra le tante opzioni disponibili sul mercato c’è, infatti, NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento), per un totale di 28 mesi di utilizzo.

L’offerta include anche un coupon per una eSIM con 3 GB gratis con Saily. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dal momento dell’attivazione.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

nordvpn

Cosa prevede l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati per una connessione protetta anche quando si utilizza una rete non privata
  • politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente
  • network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici grazie alla possibilità di cambiare indirizzo IP, selezionando un server situato in un altro Paese
  • navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni

L’offerta in corso permette di sfruttare al meglio NordVPN, grazie a un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 4 messi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO. In aggiunta, come detto, c’è un coupon per ottenre 3 GB gratis per una eSIM Saily in modo da restare connessi all’estero.

Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2026

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Davide Raia
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18 ago 2026
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