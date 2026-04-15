NordVPN supera nuovi controlli indipendenti: è davvero una VPN no log

Uno dei punti di forza di NordVPN è la politica no log. Si tratta di un elemento centrale del servizio che, da tempo, è considerato come la migliore VPN sul mercato. NordVPN si impegna con i suoi utenti nella non conservazione dei log relativi alle attività legate all’utilizzo della VPN.

Di recente, NordVPN ha annunciato di aver superato per la sesta volta un controllo indipendente relativo alla corretta applicazione della politica no log che rappresenta un elemento centrale del suo servizio. La nuova verifica è stata effettuata da Deloitte Lithuania, in conformità con lo standard internazionale Assurance Engagements 3000 (Revised) (ISAE 3000 (Revised)).

Tutti gli utenti hanno la possibilità di consultare il rapporto completo, direttamente dal proprio account Nord. Chi non utilizza NordVPN può iniziare subito attivando la promo in corso: scegliendo il piano biennale, è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, sfruttando uno sconto del 76%. Per tutti i dettagli basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Una VPN zero log

NordVPN è una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

In aggiunta, il servizio applica una politica no log, la cui correttezza è stata appena verificata in modo indipendente per la sesta volta. In sostanza, NordVPN non conserva i dati di utilizzo degli utenti e, quindi, permette l’utilizzo del servizio con la massima privacy.

Tra le caratteristiche della VPN troviamo un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

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