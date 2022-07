Norton 360 Deluxe: 5 licenze per 15 mesi a soli 15€

Offerta imperdibile su Norton 360 Deluxe 2022 legata all’iniziativa Amazon Prime Day. Fino alla mezzanotte di stasera puoi acquistare la licenza di 15 mesi valida per 5 dispositivi all’incredibile prezzo di soli 14,99€. Merito di uno sconto super del 75% riservato agli abbonati Amazon Prime. Se non disponi di un abbonamento, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

Norton 360 Deluxe: sconto PAZZO per i Prime Day

Con l’abbonamento a Norton 360 Deluxe per 5 dispositivi ottieni una potente protezione per i tuoi dispositivi e la tua privacy online in un’unica soluzione. Compatibile con PC, Mac, tablet e smartphone, la suite ti protegge da virus, ransomware, phishing e altre minacce online mentre effettui transazioni bancarie, fai acquisti o navighi online.

Inclusa nel pacchetto trovi la Secure VPN che protegge le tue informazioni personali sui tuoi dispositivi sia in casa che in viaggio con crittografia avanzata. Ai criminali informatici viene impedito l’accesso ai tuoi dati personali anche quando ti connetti al wifi pubblico.

Infine, Norton 360 include anche il backup del PC nel cloud come misura preventiva contro l’eventuale perdita di dati causata da errori del disco rigido, dispositivi rubati e ransomware, insieme a Password Manager, per gestire al meglio i tuoi account e le relative parole chiave.

Ancora poche ore quindi per assicurarti la licenza di 15 mesi per 5 dispositivi di Norton 360 Deluxe 2022 a soli 14,99€. Per accedere all’offerta devi essere un abbonato Amazon Prime: in caso, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni riservata ai nuovi iscritti.

