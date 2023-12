Norton 360 Deluxe: risparmia il 71% con la nuova offerta a tempo!

Norton 360 Deluxe è una soluzione di sicurezza informatica all-in-one che offre una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi. Con la nuova promozione puoi farlo tuo a soli 29,99€ per il primo anno, grazie allo sconto del 71% valido fino al 09/01/2024. Un’occasione da non lasciarti scappare!

Norton 360 Deluxe: la protezione per i tuoi dispositivi

Norton 360 Deluxe offre una protezione in tempo reale contro tutte le minacce informatiche più pericolose, tra cui virus, ransomware, trojan horse, cryptojacker e altri malware. Questa sicurezza avanzata contribuisce a proteggere i tuoi computer e altri dispositivi dalle minacce online esistenti ed emergenti e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. Puoi collegare fino a un massimo di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet o smartphone.

VPN Sicura

Norton 360 Deluxe integra una VPN con puoi navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza. Ciò aggiunge un livello di crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password e dati di navigazione, poiché le informazioni vengono smistate in dei server privati.

Gestore password e backup su cloud.

Con Norton hai anche un password manager che offre strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

Hai anche disposizione 50 GB di spazio nel cloud per i tuoi backup di sicurezza e prevenire così la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.

Protezione Minori

La funzione di protezione minori del piano 360 Deluxe ti consente di monitorare e limitare le attività online dei più piccoli su tutti i dispositivi, bloccando possibili siti non adeguati.

Per approfittare dell’offerta non devi far altro che recarti nella pagina ufficiale e fare clic su “Ottenere Deluxe” nel riquadro relativo al piano. È possibile richiedere un rimborso completo entro 60 giorni dall’addebito in caso di insoddisfazione.

