Norton 360 Deluxe: sconto 63% per un anno

La nota software house statunitense offre quattro versioni della suite di sicurezza. Attualmente Norton 360 Deluxe, adatta per la protezione di 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet) è disponibile con lo sconto del 63%. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento pagando solo 34,99 euro per il primo anno.

Norton 360 Deluxe: sicurezza completa

Norton 360 Deluxe si colloca un gradino sotto la versione Premium (che supporta fino a 10 dispositivi e offre 75 GB di spazio sul cloud). La suite include quindi tutto il necessario per una navigazione online senza pericoli. Oltre al famoso Norton Antivirus (protezione contro malware, spyware, ransomware e altre minacce emergenti, sfruttando intelligenza artificiale e apprendimento automatico), l'utente troverà altri sette “componenti”.

Il firewall per Windows e macOS monitora il traffico, bloccando eventuali accessi non autorizzati. Per navigare in maniera anonima, nascondendo l'indirizzo IP del dispositivo, si può sfruttare la Secure VPN. Per gestire l'attività online dei figli è invece disponibile la protezione minori. Non manca ovviamente un password manager per la generazione e memorizzazione delle credenziali online, oltre che dei dati della carta di credito.

SafeCam per PC blocca eventuali tentativi di accesso alla webcam, mentre la nuova funzionalità Dark Web Monitoring, consente di verificare se i dati personali sono finiti nelle mani dei cybercriminali. È possibile infine sfruttare i 50 GB di spazio sul cloud per il backup dei file.

L'abbonamento per il primo anno a Norton 360 Deluxe costa solo 34,99 euro (sconto del 63%). Se il software non riesce a bloccare un virus è possibile chiedere il rimborso della spesa.