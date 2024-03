Norton 360 Deluxe: sconto imperdibile per rimanere protetti

Norton 360 Deluxe è un’ottima soluzione per mantenere protetti i propri dispositivi dalle più diffuse minacce di rete, soprattutto adesso che il piano è in offerta a soli 34,99€ per il primo anno. Questo pacchetto offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui antivirus, VPN, password manager e backup del PC nel cloud. Una proposta davvero accessoriata da non lasciarsi scappare.

Norton 360 Deluxe: il piano nel dettaglio

Con Norton 360 Deluxe è possibile avere un pacchetto che rende i dispositivi sicuri a 360 gradi, grazie a delle funzionalità aggiuntive.

Protezione dalle minacce in tempo reale

L’antivirus avanzato di Norton 360 Deluxe protegge i tuoi dispositivi da minacce online esistenti ed emergenti. Le tue informazioni riservate e finanziarie saranno al sicuro quando navighi online.

VPN inclusa

Naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale (VPN) di Norton. La crittografia avanzata mantiene i tuoi dati personali, come password ed estremi dei conti bancari, al sicuro e inoltre accedi a tutti i contenuti multimediali preferiti ovunque ti trovi.

Password Manager

Per generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password e altre credenziali online. Non dovrai più preoccuparti di dimenticare le password o di utilizzare le stesse per diversi account.

Backup del PC nel cloud

Salva i tuoi file e documenti importanti nel cloud per proteggerli da errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware. La prevenzione è la chiave per evitare la perdita di dati.

SafeCam per PC

Ricevi avvisi sui tentativi di accesso non autorizzati alla tua webcam per bloccare gli intrusi. La tua privacy è importante, e Norton 360 Deluxe ti aiuta a proteggerla.

Protezione minori

Gestisci le attività online dei tuoi figli. Con l’apprendimento a distanza sempre più diffuso, è essenziale mantenere un ambiente sicuro per i più piccoli. Il piano Deluxe ti offre strumenti per farlo.

Scegliendo Norton 360 Deluxe puoi proteggere fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet. Non manca una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.