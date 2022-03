Norton 360 Deluxe: un anno a 34,99 euro

Pur non essendo il piano “top di gamma” di Norton, 360 Deluxe si presenta come uno dei servizi di protezione per PC Windows, Mac, smartphone e tablet dotati del miglior rapporto qualità prezzo in circolazione. Nonostante già il prezzo di listino risulti essere sufficientemente a fuoco, l’attuale sconto del 63% per il primo anno di utilizzo incorona il software come un must have da scaricare immediatamente su tutti i propri dispositivi, fino ad un massimo di 5 in contemporanea. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire nello specifico cosa sarà in grado di offrire al prezzo proposto.

Il piano Norton 360 Deluxe in sconto del 63% sul primo anno di utilizzo

Come già ampiamente anticipato nell’introduzione, Norton 360 Deluxe non rappresenta il piano più completo dell’azienda, ma sicuramente quello migliore per un utilizzo “casalingo”. Meglio di lui fa soltanto il piano “Premium”, il quale però offrirà più spazio in memoria sul cloud per le funzionalità di backup. Lo sconto del 63% però, varrà soltanto per il primo anno di utilizzo del piano “Deluxe”, il quale arriverà a costare soltanto 34,99 euro anziché 94,99 euro.

Ma cosa includerà il suddetto servizio? Tra le tante possibilità a disposizione, non mancheranno: protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, 50GB di spazio per il backup sul cloud di tutti i file (utile in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo), un firewall per PC Windows e Mac, un password manager completo e sicuro, strumenti per la protezione e la gestione di utilizzo per i minori, una VPN privata e avanzata, sicurezza aggiuntiva per le webcam su PC Windows (non compatibile con Mac) e il monitoraggio continuo del Dark Web, così da essere sempre avvisati in caso di fughe di dati o password.

Sia le funzionalità di antivirus che di VPN potranno essere sfruttate su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea e a scelta fra: PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android e smartphone e tablet iOS o iPadOS. Al termine dei primi 12 mesi, il piano si rinnoverà automaticamente al prezzo originale di listino per un anno aggiuntivo. Qualora si preferisse, sarà anche possibile optare per il piano biennale in sconto del 57% sui primi due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.