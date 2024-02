Norton 360 in promozione: antivirus e VPN a meno di 3€ al mese

Norton 360 è una soluzione di sicurezza completa per proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e hacker. Ti consente di navigare in anonimato grazie alla VPN illimitata inclusa in tutti i piani. In questo momento, puoi approfittare di una promozione imperdibile: costo a partire da 19,99 € per il primo anno.

Ma il piano che ti consigliamo è il Deluxe, che offre il miglior rapporto qualità prezzo. Se vuoi conoscere i dettagli, continua a leggere.

Cosa offre il piano Deluxe di Norton 360 in promozione?

Il piano Deluxe di Norton 360 ti permette di proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, tablet o smartphone. Con il servizio antivirus, puoi tenere al sicuro i tuoi device dalle minacce online, senza compromettere le prestazioni.

Con la VPN, invece, puoi collegarti a server in diverse parti del mondo, nascondendo il tuo indirizzo IP e criptando i tuoi dati. Così puoi accedere a contenuti bloccati nella tua zona e navigare in tutta sicurezza.

Il piano Deluxe costa soltanto 34,99 € per un anno, senza obbligo di rinnovo. Questo significa che puoi avere la sicurezza totale a meno di 3 € al mese. Ma non è tutto. Questo piano include anche altri servizi utili, come:

il password manager , che ti aiuta a creare, gestire e proteggere le tue password;

il Dark Web Monitoring , che controlla se i tuoi dati sono stati usati senza il tuo consenso;

la protezione minori , che ti permette di monitorare l'attività online dei tuoi figli e bloccare i siti pericolosi;

50 GB di spazio su un cloud sicuro e affidabile per salvare i tuoi file più importanti.

Non perdere la promozione attuale: entra nel sito web di Norton tramite il bottone qui sotto e scegli il piano che fa per te. Con Norton 360, la tua sicurezza è garantita!