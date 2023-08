Norton 360 Premium, antivirus e VPN insieme con sconto del 63%

Vuoi una soluzione per la tua sicurezza informatica? Norton 360 Premium, un bundle che comprende un antivirus capace in tempo reale di rilevare e bloccare le minacce informatiche.

Ma la vera novità è la VPN illimitata, che ti consente di geo-localizzare la tua posizione in un altro Stato e navigare online in totale privacy e sicurezza.

Su quanti dispositivi può essere installato il software? Fino a 10, anche contemporaneamente, e su tutti i sistemi operativi esistenti.

Poi c’è lo sconto attuale, che è pari al 63%, che ti fa risparmiare il primo anno 70 euro. Infatti, il costo è di 39,99 euro anziché 109,99 euro.

Sconto 63% su antivirus e VPN Norton

Optando per Norton 360 Premium, accederai a un’offerta completa che massimizza la sicurezza di tutti i dispositivi.

Nel bundle è incluso l’antivirus, che protegge in tempo reale da tutte le minacce informatiche presenti e future.

Poi c’è il servizio Secure VPN, che geo-localizza il tuo indirizzo IP e usa la crittografia per celare il tuo traffico dati.

Inoltre hai a disposizione uno spazio cloud di 75 GB per effettuare il backup dei dati. Non manca neanche il password manager multi-piattaforma, il tool SafeCam per webcam, il Dark Web Monitoring e il servizio Protezione minori.

Con la promo in atto potrai risparmiare 70 euro il primo anno, pagando soltanto 39,99 euro anziché 109,99 euro. Insomma, si tratta di 3 euro al mese di spesa.

In più, puoi installare contemporaneamente il pacchetto su massimo 10 dispositivi. Insomma, la proposta di Norton è di quelle irrinunciabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.