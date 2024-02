Norton 360: sicurezza completa e VPN a un prezzo imbattibile

Norton è un nome che non ha bisogno di presentazioni nel campo della sicurezza completa. Da anni, offre ai suoi clienti una protezione efficace contro le minacce che si nascondono nel mondo digitale.

Ora, con Norton 360, ha fatto un passo avanti, offrendoti non solo un antivirus di qualità, ma anche una VPN versatile per navigare in tutta libertà.

Norton 360 è una soluzione unica che ti permette di avere il meglio di entrambi i mondi: un antivirus che rileva e blocca virus, malware e altre minacce in tempo reale, e una VPN che ti garantisce privacy online e accesso illimitato a siti web e app.

Con questo pacchetto, puoi stare tranquillo che i tuoi dati sono al sicuro e che nessuno può spiarti o limitarti.

Un prezzo incredibile per una sicurezza completa

Norton 360 non è solo una soluzione efficace, ma anche conveniente. Infatti, l’offerta attuale è imperdibile: pacchetto Deluxe scontato del 66%, pagando solo 34,99 euro all’anno invece di 99,99 euro.

Questo significa che puoi avere la protezione a meno di 3 euro al mese. Inoltre, puoi proteggere fino a 5 dispositivi, e sono anche inclusi 50 GB di spazio di archiviazione cloud.

Se hai bisogno di proteggere più dispositivi, puoi optare per il piano Premium, che ti consente di associarne fino a 10 e ti offre 75 GB di spazio cloud. Tutti questo a soli 44,99 euro per il primo anno.

Per attivare Norton 360, basta visitare il sito ufficiale di Norton e scegliere il piano che preferisci. Non ci sono vincoli di rinnovo e hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso se non sei soddisfatto.

Con Norton 360, hai la sicurezza completa che cercavi a un prezzo imbattibile. Non perdere questa occasione e affidati a Norton, il leader della cybersecurity. Visita ora il sito tramite il bottone qui sotto.