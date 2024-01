Norton 360: sicurezza top, offerta limitata!

Inizia il 2024 proteggendo la tua vita digitale con Norton 360 Standard, una soluzione affidabile e completa. Con l’offerta attuale del 60% di sconto, uno dei software antivirus più famosi di sempre, diventa un’opzione ancora più attraente, offrendo protezione avanzata a soli 29,99 euro invece di 74,99 euro.

Tutti i vantaggi di Norton 360 Standard

Norton 360 Standard si distingue come una suite di sicurezza completa, ben oltre il semplice antivirus. Offre una robusta protezione in tempo reale contro una vasta gamma di minacce digitali, tra cui virus, malware, phishing e ransomware. Mentre navighi, lavori o ti diverti online, Norton 360 Standard opera in background per neutralizzare attivamente le minacce, salvaguardando così le tue informazioni personali e finanziarie.

La sua compatibilità con vari dispositivi, quali PC, Mac, smartphone e tablet, lo rende una soluzione versatile, adatta a ogni tipo di utente, dal professionista allo studente, fino all’utente domestico. Tra i suoi punti di forza spicca la VPN integrata, che assicura una navigazione anonima e protetta, specialmente utile su reti Wi-Fi pubbliche per criptare i dati e prevenire intercettazioni. In un’era dove la privacy online è sempre più minacciata, la VPN di Norton 360 Standard diventa uno strumento essenziale.

Il gestore di password incorporato è un altro aspetto rilevante, facilitando la creazione, memorizzazione e gestione sicura delle password, riducendo il rischio di accessi indesiderati ai tuoi account. Con 10 GB di spazio per il backup nel cloud, Norton 360 Standard offre anche la possibilità di salvare dati importanti in un ambiente sicuro, proteggendoli da perdite accidentali o attacchi ransomware.

La funzione SafeCam aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, bloccando gli accessi non autorizzati alla webcam del tuo dispositivo, un aspetto cruciale nell’attuale contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle webcam.

Infine, l’installazione e l’utilizzo di Norton 360 Standard sono progettati per essere intuitivi e accessibili a tutti. Grazie a un’interfaccia utente chiara e semplice, configurare e usare il software è un processo senza complicazioni, adatto a ogni tipo di utente.

Un’offerta da non perdere

Norton 360 Standard si conferma come una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di sicurezza digitale completa e accessibile. Con l’attuale sconto per l’abbonamento annuale, è il momento ideale per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali. Se invece vuoi conoscere tutti gli altri piani disponibili ti invitiamo a visitare questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.