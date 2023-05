Norton 360 Standard: risparmia 45€ con questa offerta

Più che un software, una suite completa, una soluzione all-in-one: ecco spiegata la natura di Norton 360 Standard, un pacchetto che include tutto l’occorrente per mantenere al sicuro i dispositivi, i dati e la privacy. Oggi lo segnaliamo su queste pagine per portare all’attenzione dei nostri lettori l’ offerta che permette di risparmiare 45 euro (-60%) sul primo anno di abbonamento.

Sconto del 60% sulla suite Norton 360 Standard

La compatibilità è garantita con Windows, macOS, Android e iOS: è l’utente a scegliere quale dei propri device proteggere. Tra le molte funzionalità incluse, spicca ovviamente quella legata al celebre antivirus, uno dei più longevi e affidabili del mercato, con aggiornamenti costanti così da mantenere lontana ogni tipologia di codice maligno. Al suo fianco ci sono una VPN per navigare in modo anonimo e senza tracciamento, un firewall intelligente e un password manager che fa da cassaforte alle proprie credenziali.

Non è tutto: nella suite trovano posto anche il backup sul cloud per l’eventuale ripristino dei file in caso di necessità e la tecnologia SafeCam che blocca i potenziali tentativi di accesso non autorizzati alla webcam del PC.

Il team di Norton è talmente certo dell’efficacia dei propri strumenti che, in caso di mancata rimozione di un codice maligno da parte di 360 Premium promette un rimborso completo della spesa attraverso la Promessa Protezione Virus.

È la scelta consigliata per chi è sempre connesso, dall’ufficio oppure a casa, così come in viaggio, con alcuni extra di rilievo come la già citata Virtual Private Network particolarmente utile quando si naviga attraverso reti Wi-Fi pubbliche, aperte o condivise, ad esempio quelle degli alberghi. Attivandola, non si deve più temere l’intercettazione o la manipolazione del traffico dati trasmesso o ricevuto, potenzialmente dannose per la privacy.

