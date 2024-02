Norton Antivirus: ecco tutti i piani in sconto per il primo anno

Per chi utilizza interent in modo massiccio ed è quindi sempre online, oggi dotarsi di un buon antivirus è fondamentale. In questo contesto Norton propone diverse soluzioni su misura a tariffe accessibili. Se vuoi difendere efficacemente i tuoi dispositivi e dati sensibili, ecco quali opzioni hai a disposizione.

Massima sicurezza con Norton a prezzi accessibili

Norton si conferma leader nella difesa digitale, offrendo una varietà di piani adattabili a ogni tipo di necessità e budget. Dalle soluzioni basiche alle più complesse, Norton ti difende al 100% contro le minacce online, unendo semplicità d’uso e convenienza economica. Ecco i piani tra cui puoi scegliere

Norton AntiVirus Plus : la base per chi desidera una sicurezza essenziale, a soli €19.99 per il primo anno. Questo pacchetto ti protegge da virus, malware e ransomware, includendo anche 2 GB di backup cloud per i tuoi dati.

Oltre l’antivirus: protezione completa

Norton si è saputo adattare alle nuove tecnologie, superando l’offerta degli antivirus tradizionali. Infatti per chi cerca una soluzione per proteggere la sola privacy mentre si è online, c’è Secure VPN, disponibile a €39.99 per il primo anno. Mentre se vuoi mettere al sicuro il tuo smartphone (sia Andorid che iOS) puoi attivare Mobile Security, a soli €9.99 per il primo anno.

Scegliere Norton significa investire nella tua sicurezza digitale. Approfitta delle offerte per proteggere dispositivi e dati personali a un prezzo vantaggioso. Visita ora il sito, scopri tutte le caratteristiche dei pacchetti e approfitta degli sconti per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.