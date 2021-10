Norton Antivirus Plus 2021: prezzo esclusivo e download immediato

Se sul tuo computer non hai ancora installato un antivirus, acquista subito Norton Antivirus Plus 2021 su Amazon a soli 13,99€. L'abbonamento annuale ti viene a costare una vera sciocchezza e con il download immediato lo hai subito a disposizione. Vuoi sapere come fare? Collegati all'indirizzo ufficiale su Amazon e scoprilo di seguito.

Norton Antivirus Plus 2021: un pacchetto imperdibile

Un buona antivirus impedisce alle minacce di entrare in contatto con il tuo PC. Questo pacchetto offerto da Norton, in particolare, lo puoi attivare non solo su computer ma anche su Smartphone e tablet, inoltre mi sembra opportuno farti sapere che è compatibile sia con Windows che con MacOS.

Oltre a fornirti il servizio standard, ha incluso al suo interno due funzioni aggiuntive che a mio parere sono utilissime. Una riguarda una Secure VPN per poter navigare online senza lasciare traccia mentre la seconda riguarda le Password: con il manager le tiene tutte registrate per non scordarle mai.

L'abbonamento non presenta vincoli: quindi dopo 12 mesi di utilizzo si disattiva in automatico senza obbligarti a dover rinnovare. Se però sei rimasto entusiasta del servizio, puoi sempre decidere di acquistare il pacchetto nuovamente.

Acquista subito il tuo Norton Antivirus Plus 2021 su Amazon a soli 13,99€. Il download è immediato ciò significa che una volta completato l'acquisto ti viene recapitato via email un codice di attivazione. Effettuando il download del software e inserendo quest'ultimo hai subito la licenza attiva sul tuo dispositivo prescelto per 365 giorni.