Norton AntiVirus Plus è il pacchetto più economico dell'omonimo software antivirus disponibile per proteggere il proprio PC, ora acquistabile a soli 19,99 euro con uno sconto del 42% sul piano annuale.

Norton AntiVirus Plus: le caratteristiche del piano annuale

L'antivirus in questione è fatto su misura per proteggere al meglio il tuo PC con Windows o con MacOS. Questo software offre una protezione completa in real time da malware, spyware, ransomware, tentativi di phishing e altre minacce. Norton utilizza un sofisticato sistema che applica l'intelligenza artificiale per andare ad eliminare tutti gli attacchi che minacciano ogni giorno i nostri dispositivi.

Oltre alle funzionalità di protezione, questo antivirus offre anche incluso nel canone annuale un'opzione che permette di salvare fino a 2GB di files che sono presenti nei nostri PC. In questo modo tutto ciò che verrà salvato nel Cloud di Norton non potrà essere intaccato da ransomware. Grazie al backup i nostri files saranno al sicuro.

Inoltre grazie al Norton Smart Firewall, disponibile per Mac e Windows, tutto il traffico internet verrà esaminato e nel caso bloccato per evitare l'intrusione di malware o il furto di dati personali presenti nel computer.

Con il pacchetto annuale AntiVirus Plus di Norton è compreso anche un efficace Password Manager in grado di proteggere le nostre password da occhi indiscreti. Inoltre, il programma vi genera una password complessa per evitare il furto della stessa.

Norton offre anche un'interessante garanzia di protezione. Nel senso che se per caso il vostro sistema venisse infettato da virus o qualsiasi altro file malevolo avrete diritto ad un rimborso completo.

Ricordiamo che tale pacchetto base è in super sconto a meno di 2o euro annuali ed è possibile utilizzarlo solo in un PC. Non è prevista una versione multipiattaforma. Per 19,99 euro per 12 mesi è comunque un valido alleato per proteggere il vostro computer dalle minacce informatiche.